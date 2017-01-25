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Нацполіція затримала ОЗГ, яка займалася викраденням автомобілів

Нацполіція затримала ОЗГ, яка займалася викраденням автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Співробітники Національної поліції затримали членів злочинного угруповання, які займалися викраденням автомобілів. Про це на брифінгу розповів начальник департаменту карного розшуку Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.

“Було встановлено, що цим займається професійна група. Сьогодні о 6 годині ранку було проведено 42 обшуки за місцем їх проживання або тимчасового проживання. Затримано 5 осіб”, — розповів С.Князєв.

Він уточнив, що правоохоронці звернули увагу на те, що почастішали випадки повернення викрадених автомобілів за винагороду. Правоохоронні органи проводили слідство з квітня-травня 2016 року. Таким чином були встановлена група зловмисників.

За даними Національної поліції, за останні півроку викрадення автомобілів з метою компенсації за повернення нанесла шкоду на десятки мільйонів гривень — злочинці викрадали по кілька автомобілів у місяць.

В Нацполіції уточнили, що у затриманих була вилучена вогнепальна зброя. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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