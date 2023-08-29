Нацполиция рассматривает дело против городского головы Днепра: чиновник не допускает аудиторов в городской совет

Детали

Известно, что Государственные аудиторы из Восточного офиса Госаудитслужбы должны были проверить, как расходуются бюджетные средства в трех департаментах Днепровского городского совета, а именно: в Департаменте гуманитарной политики, Департаменте капитального строительства, Департаменте благоустройства и инфраструктуры. Но городские власти не допустили аудиторов к проверке.

Из-за этого, Государственные аудиторы обратились в Нацполицию с просьбой провести проверку деятельности городского головы Бориса Филатова и руководителей вышеупомянутых департаментов. Аудиторы считают, что эти чиновники могут быть причастны к противоправным действиям. Они также предоставили полиции информацию обо всех случаях препятствования деятельности органа государственного финансового контроля, которые имели место в Днепре с 2021 по 2023 год.

Также отмечается, что с 2022 по 2023 год аудиторы пытались почти 50 раз попасть в Днепровский городской совет для проведения ревизий и проверок закупок. Однако им это так и не удалось.

В настоящее время, Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области открыло уголовное производство по части первой статьи 351-1 Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

11 августа 2023 года вступили в силу изменения в Закон Украины «О внесении изменения в Уголовный Кодекс Украины относительно установления ответственности за препятствование деятельности органа государственного финансового контроля», которые предусматривают уголовную ответственность за недопуск государственных аудиторов к проведению плановых ревизий.

Напомним

Ранее в Днепре из-за ненадлежащего состояния укрытий уволили начальника управления по вопросам гражданской защиты, директор ответственного департамента получил выговор, а заместителя городского головы отстранили от должности во время проведения служебного расследования.