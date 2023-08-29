Нацполіція розглядає справу проти міського голови Дніпра: чиновник не допускає аудиторів до міської ради

Деталі

Відомо, що Державні аудитори зі Східного офісу Держаудитслужби мали перевірити, як витрачаються бюджетні кошти в трьох департаментах Дніпровської міської ради, а саме: у Департаменті гуманітарної політики, Департаменті капітального будівництва, Департаменті благоустрою та інфраструктури. Але міська влада не допустила аудиторів до перевірки.

Через це, Державні аудитори звернулися до Нацполіції з проханням провести перевірку діяльності міського голови Бориса Філатова та керівників вищезазначених департаментів. Аудитори вважають, що ці чиновники можуть бути причетні до протиправних дій. Вони також надали поліції інформацію про всі випадки перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю, які мали місце в Дніпрі з 2021 по 2023 рік.

Також зазначається, що з 2022 по 2023 рік аудитори намагалися майже 50 разів потрапити до Дніпровської міської ради для проведення ревізій і перевірок закупівель. Однак їм це так і не вдалося.

Наразі, Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області відкрило кримінальне провадження за частиною першою статті 351-1 Кримінального кодексу України.

Доповнення

11 серпня 2023 року набрали чинності зміни до Закону України «Про внесення зміни до Кримінального Кодексу України щодо встановлення відповідальності за перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю», які передбачають кримінальну відповідальність за недопуск державних аудиторів до проведення планових ревізій.

Нагадаємо

Раніше у Дніпрі через неналежний стан укриттів звільнили начальника управління з питань цивільного захисту, директор відповідального департаменту отримав догану, а заступника міського голови усунули з посади під час проведення службового розслідування.