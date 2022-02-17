Нацполиция обнародовала видео последствий обстрела детсада в Станице Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Национальная полиция Украины обнародовала видео с места обстрела российско-оккупационными войсками детского сада в населенном пункте Станица Луганская, передает УНН.
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“Сегодня внимание украинцев приковано к Станице Луганской в Луганской области. В момент обстрела детского сада 20 детей как раз завтракали в столовой на втором этаже. К счастью, пострадавших среди малышей нет. Однако трое работников сада - две женщины и мужчина — получили контузии”, — говорится в сообщении.
Детали
Также на видео есть кадры эвакуации.
Что было раньше
17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.
Позже сегодня в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной в Луганской области. Один из снарядов попал во двор врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.