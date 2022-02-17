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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Нацполіція оприлюднила відео наслідків обстрілу дитсадка у Станиці Луганській

Нацполіція оприлюднила відео наслідків обстрілу дитсадка у Станиці Луганській

Київ • УНН

 • 16719 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Національна поліція України оприлюднила відео з місця обстрілу російсько-окупаційними військами дитячого садочку в населеному пункті Станиця Луганська, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні увага українців прикута до Станиці Луганської на Луганщині. У момент обстрілу дитячого садочка 20 дітей саме снідали в їдальні на другому поверсі. На щастя, постраждалих серед малечі немає. Проте троє працівників садку — дві жінки та чоловік — отримали контузії”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також на відео є кадри евакуації.

Що було раніше

17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.

Пізніше сьогодні на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної на Луганщині. Один із снарядів потрапив у двір Врубовського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та школи на Луганщині.

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