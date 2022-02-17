Нацполіція оприлюднила відео наслідків обстрілу дитсадка у Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Національна поліція України оприлюднила відео з місця обстрілу російсько-окупаційними військами дитячого садочку в населеному пункті Станиця Луганська, передає УНН.
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“Сьогодні увага українців прикута до Станиці Луганської на Луганщині. У момент обстрілу дитячого садочка 20 дітей саме снідали в їдальні на другому поверсі. На щастя, постраждалих серед малечі немає. Проте троє працівників садку — дві жінки та чоловік — отримали контузії”, — йдеться в повідомленні.
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Також на відео є кадри евакуації.
Що було раніше
17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.
Пізніше сьогодні на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної на Луганщині. Один із снарядів потрапив у двір Врубовського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та школи на Луганщині.