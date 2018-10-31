Нацкомиссия будет мониторить предприятия по переработке бытовых отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о введении масштабного мониторинга предприятий по переработке бытовых отходов. Об этом написала на своей странице в Facebook глава НКРЕКП Оксана Кривенко, передает УНН.
"Одобрили решение, вводим масштабный мониторинг лицензиатов в сфере переработки бытовых отходов", - отметила она.
Отныне, по информации председателя Кривенко, по каждому лицензиату НКРЭКУ систематически будет получать подробную информацию, включая характеристики переработки отходов и их калорийности.
"Наша цель - сбалансировать тариф и качество услуг с соблюдением экологических стандартов", - добавила глава регулятора.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг вводит мониторинг качества теплоснабжения для потребителей.