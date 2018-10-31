Нацкомісія моніторитиме підприємства з переробки побутових відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення про запровадження масштабного моніторингу підприємств з переробки побутових відходів. Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.
“Схвалили рішення, яким запроваджуємо масштабний моніторинг ліцензіатів у сфері переробки побутових відходів”, — зазначила вона.
Відтепер, за інформацією голови Кривенко, по кожному ліцензіату НКРЕКП систематично буде отримувати детальну інформацію, зокрема щодо характеристик перероблення відходів та їхньої калорійності.
“Наша мета — збалансувати тариф та якість послуг з дотриманням екологічних стандартів”, — додала голова Регулятора.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запроваджує моніторинг якості теплопостачання для споживачів.