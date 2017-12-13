Национальный лоукост будет осуществлять рейсы на современных Boeing 737 NG
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Объявления о запуске национальной авиакомпании состоится завтра, 14 декабря. Однако уже есть отдельные подробности о функционировании новой компании, которая будет называться SkyUp, передает УНН.
Согласно сообщению Министерства инфраструктуры, генеральным директором авиакомпании SkyUp является Евгений Хайнацкий. По информации в открытых источниках известно, что ранее он работал в "Аэрофлоте" и компании "Роза ветров".
Совладельцем компании назван Юрий Альба, который является основателем одного из крупных украинских туроператоров.
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"Компания специализируется на чартерных и регулярных внутриукраинских и международных перевозках. Появление SkyUp откроет новые возможности для путешествий украинцев, предоставив им широкую географию полетной сети и соединив между собой разные уголки страны", - сообщили в министерстве.
Также УНН стало известно, что компания будет использовать для полетов современные лайнеры Boeing 737 NG, которые в зависимости от модификаций могут брать на борт от 110 до 210 пассажиров и совершать перелеты на расстояние 5-6 тысяч км. Также стало известно, что базовый аэропорт компании будет в Киеве, однако пока не известно, будет ли это МА "Борисполь" или аэропорт "Киев" (Жуляны).
Ожидается, что компания станет национальным лоукостом. На сайте авиаперевозчика, который уже заявлен в Интернете, пока нет никакой информации о полетах.
Как сообщал УНН, Мининфраструктуры отчитается о создании национальной авиакомпании.