Національний лоукост здійснюватиме рейси на сучасних Boeing 737 NG

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Оголошення про запуск національної авіакомпанії відбудеться завтра, 14 грудня. Однак вже сьогодні є окремі подробиці про функціонування нової компанії, яка називатиметься SkyUp, передає УНН.

Відповідно до повідомлення Міністерства інфраструктури, генеральним директором авіакомпанії SkyUp є Евгеній Хайнацький. За інформацією у відкритих джерелах відомо, що раніше він працював в “Аерофлоті” та компанії “Роза вітрів”.

Співвласником компанії названий Юрій Альба, який є засновником одного з великих українських туроператорів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр інфраструктури привідкрив деталі створення першого українського лоукосту

“Компанія спеціалізується на чартерних та регулярних внутрішньоукраїнських та міжнародних перевезеннях. Поява SkyUp відкриє нові можливості для подорожей українців, надавши їм широку географію польотної мережі та поєднавши між собою різні куточки країни”, — повідомили у міністерстві.

Також УНН стало відомо, що компанія використовуватиме для польотів сучасні лайнери Boeing 737 NG, які залежно від модифікацій можуть брати на борт від 110 до 210 пасажирів та здійснювати перельоти на відстань 5-6 тисяч км. Також стало відомо, що базовий аеропорт компанії буде у Києві, однак поки не відомо, буде це МА “Бориспіль” чи аеропорт “Київ” (Жуляни).

Очікується, що компанія стане національним лоукостом. На сайті авіаперевізника, який вже заявлений в Інтернеті, поки жодної інформації про польоти.

Як повідомляв УНН, Мінінфраструктури відзвітує щодо створення національної авіакомпанії.

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