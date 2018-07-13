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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103891 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125766 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133197 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169679 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153578 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 141275 просмотра

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Национальный художественный музей в Киеве впервые отреставрируют

Национальный художественный музей в Киеве впервые отреставрируют

Киев  •  УНН

 • 70772 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Национальный художественный музей Украины, что на улице Грушевского в Киеве, закроют на реставрацию до осени. Об этом сообщает пресс-служба музея, передает УНН.

"С конца XIX века Национальный художественный музей Украины становился на реконструкцию лишь раз - с 1967 года по 1972 год. И никогда не реставрировался. До этого лета. Наш любимый Музей со львами ненадолго закроется на реставрацию, чтобы осенью встретить вас обновленным и более комфортным", - говорится в сообщении.

Внешне запланирована реставрация крыши, а внутри музея - мраморной лестницы и пола. Кроме того, будет переоснащена зона гостеприимства, установлена ​​новая стойку администратора, кассы и мебель для музейного кафе и магазинчики. Также будут установлены уже отреставрированы входные двери музея.

Открытие обновленного музея планируется осенью. В целом реставрация музея рассчитана на три года и будет проводиться постепенно, в три этапа.

Уже 16 июля будет закрыт второй этаж. Первый этаж экспозиции пока будет оставаться открытым для посетителей.

Как сообщал УНН, в Софийском соборе запланировали реставрацию мозаик и фресок.

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