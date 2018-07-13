Національний художній музей у Києві вперше відреставрують
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Національний художній музей України, що на вулиці Грушевського в Києві, закриють на реставрацію до осені. Про це повідомляє прес-служба музею, передає УНН.
“З кінця ХІХ століття Національний художній музей України ставав на реконструкцію лише раз — з 1967 року по 1972 рік. Та ніколи не реставрувався. До цього літа. Наш улюблений Музей з левами ненадовго зачиниться на реставрацію, щоб восени зустріти вас оновленим і більш комфортним”, — йдеться у повідомленні.
Ззовні запланована реставрація даху, а всередині музею — мармурових сходів і підлоги. Окрім того, буде переоснащено зону гостинності, встановлено нову стійку адміністратора, каси та меблі для музейного кафе і крамнички. Також будуть встановлені уже відреставровані вхідні двері музею.
Відкриття оновленого музею планується восени. Загалом реставрація музею розрахована на три роки і буде проводитися поступово, за три етапи.
Вже 16 липня буде зачинено другий поверх. Перший поверх експозиції поки лишатиметься відкритим для відвідувачів.
Як повідомляв УНН, у Софійському соборі запланували реставрацію мозаїк і фресок.