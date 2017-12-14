Национальный авиаперевизик SkyUp: какими будут цены на билеты

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 6600 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100308 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102332 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102647 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116918 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103496 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105922 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112739 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117242 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123061 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Национальный авиаперевизик SkyUp: какими будут цены на билеты

Национальный авиаперевизик SkyUp: какими будут цены на билеты

Киев  •  УНН

 • 14691 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Стоимость всех регулярных перевозок будет формироваться по лоукост-моделью без багажа и выбранных услуг. Об этом сообщил во время пресс-конференции генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацкий, передает корреспондент УНН.

"Цены на билеты по всем регулярными перевозками будут формироваться по лоукост-модели без багажа и выбранных услуг. Стоимость будет зависеть от направления выбранного путешествия и от времени приобретения билетов (количество дней до путешествия - ред.) ", - отметил Е.Хайнацкий.

Например, уточнил он, билет "Киев-Одесса" будет стоить от 499 грн в одну сторону.

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Как сообщал УНН, первый национальный лоукост-авиаперевозчик SkyUp начнет работу в апреле 2018 года.

Авиаперевозчик SkyUp будет выполнять чартерные рейсы, а также внутренние и международные регулярные рейсы.

Внутренние украинские регулярные рейсы начнутся в конце мая - начале июня. На первом этапе рейсы запланированы по двум направлениям: Киев - Одесса, Харьков - Одесса, Львов - Одесса.

Международные регулярные рейсы в 2018 году планируют по следующим направлениям: Киев - Барселона, Киев - Дубай, Киев - Ларнака.

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