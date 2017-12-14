Национальный авиаперевизик SkyUp: какими будут цены на билеты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Стоимость всех регулярных перевозок будет формироваться по лоукост-моделью без багажа и выбранных услуг. Об этом сообщил во время пресс-конференции генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацкий, передает корреспондент УНН.
"Цены на билеты по всем регулярными перевозками будут формироваться по лоукост-модели без багажа и выбранных услуг. Стоимость будет зависеть от направления выбранного путешествия и от времени приобретения билетов (количество дней до путешествия - ред.) ", - отметил Е.Хайнацкий.
Например, уточнил он, билет "Киев-Одесса" будет стоить от 499 грн в одну сторону.
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Как сообщал УНН, первый национальный лоукост-авиаперевозчик SkyUp начнет работу в апреле 2018 года.
Авиаперевозчик SkyUp будет выполнять чартерные рейсы, а также внутренние и международные регулярные рейсы.
Внутренние украинские регулярные рейсы начнутся в конце мая - начале июня. На первом этапе рейсы запланированы по двум направлениям: Киев - Одесса, Харьков - Одесса, Львов - Одесса.
Международные регулярные рейсы в 2018 году планируют по следующим направлениям: Киев - Барселона, Киев - Дубай, Киев - Ларнака.