Національний авіаперевізик SkyUp: якими будуть ціни на квитки

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Вартість усіх регулярних перевезень буде формуватися за лоукост-моделлю без багажу та обраних додаткових послуг. Про це повідомив під час прес-конференції генеральний директор SkyUp Євгеній Хайнацький, передає кореспондент УНН.

“Ціни на квитки за всіма регулярними перевезеннями формуватимуться за лоукост-моделлю без багажу та обраних додаткових послуг. Вартість залежатиме від напрямку обраної подорожі та від часу придбання квитків (кількість днів до подорожі — ред.)", - зазначив Є.Хайнацький.

Наприклад, уточнив він, квиток „Київ-Одеса“ коштуватиме від 499 грн в один бік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Національний лоукост здійснюватиме рейси на сучасних Boeing 737 NG

Як повідомляв УНН, перший національний лоукост-авіаперевізник SkyUp розпочне роботу у квітні 2018 року.

Авіаперевізник SkyUp виконуватиме чартерні рейси, а також внутрішні та міжнародні регулярні рейси.

Внутрішні українські регулярні рейси розпочнуться наприкінці травня – на початку червня. На першому етапі рейси заплановано за двома напрямками: Київ – Одеса, Харків – Одеса, Львів – Одеса.

Міжнародні регулярні рейси в 2018 році планують за такими напрямками: Київ – Барселона, Київ – Дубай, Київ – Ларнака.

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