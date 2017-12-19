Национальными рекордсменами Украины признано более 200 тыс. украинцев

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 76654 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90622 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93203 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110511 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101375 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104999 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111997 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117144 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122939 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134534 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Национальными рекордсменами Украины признано более 200 тыс. украинцев

Национальными рекордсменами Украины признано более 200 тыс. украинцев

Киев  •  УНН

 • 5678 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Героями нового издания Книги рекордов Украины, презентация которой состоялась 14 декабря в столичном НСК "Олимпийский", стали более 200 тыс. украинцев. Дважды рекордсменом признано оператора государственных лотерей "М.С.Л.", сообщили в компании, передает УНН.

Среди молодых рекордсменов: теннисист, гонщик, художница, пианист, стант-райдер, кайтсерфер, среди старших — скалолаз, директор музея, водитель автомобиля, экипаж раллийной команды, женщина-марафонец и многие другие.

“Вместе с немалой толпой удивительных людей Украины и мира на встрече присутствовал представитель старейшего и крупнейшего оператора государственных лотерей — компания “М.С.Л.” — которому организаторы торжественно вручили новый экземпляр Книги Рекордов “Национальный Реестр Рекордов Украины-2018”, — рассказали в “М.С.Л.”

В компании напомнили, что в октябре 2016 представители Национального реестра рекордов впервые официально зафиксировали тот факт, что наибольшее количество миллионеров среди игроков в украинских государственных лотереиях появилась благодаря “Лото-Забава”. А в августе 2017 рекордсменом в категории “самый непрерывный стаж работы в лотерейной индустрии Украины” стал сотрудник “М.С.Л.” Анатолий Косарик.

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