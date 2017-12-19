Национальными рекордсменами Украины признано более 200 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Героями нового издания Книги рекордов Украины, презентация которой состоялась 14 декабря в столичном НСК "Олимпийский", стали более 200 тыс. украинцев. Дважды рекордсменом признано оператора государственных лотерей "М.С.Л.", сообщили в компании, передает УНН.
Среди молодых рекордсменов: теннисист, гонщик, художница, пианист, стант-райдер, кайтсерфер, среди старших — скалолаз, директор музея, водитель автомобиля, экипаж раллийной команды, женщина-марафонец и многие другие.
“Вместе с немалой толпой удивительных людей Украины и мира на встрече присутствовал представитель старейшего и крупнейшего оператора государственных лотерей — компания “М.С.Л.” — которому организаторы торжественно вручили новый экземпляр Книги Рекордов “Национальный Реестр Рекордов Украины-2018”, — рассказали в “М.С.Л.”
В компании напомнили, что в октябре 2016 представители Национального реестра рекордов впервые официально зафиксировали тот факт, что наибольшее количество миллионеров среди игроков в украинских государственных лотереиях появилась благодаря “Лото-Забава”. А в августе 2017 рекордсменом в категории “самый непрерывный стаж работы в лотерейной индустрии Украины” стал сотрудник “М.С.Л.” Анатолий Косарик.