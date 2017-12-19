Національними рекордсменами України визнано понад 200 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Героями нового видання Книги рекордів України, презентація якої відбулась 14 грудня у столичному НСК “Олімпійський”, стали понад 200 тис. українців. Двічі рекордсменом визнано також оператора державних лотерей “М.С.Л.”, повідомили в компанії, передає УНН.
Серед наймолодших рекордсменів: тенісист, гонщик, художниця, піаніст, стант-райдер, кайтсерфер, серед найстарших — скелелаз, директор музею, водій автомобіля, екіпаж ралійної команди, жінка-марафонець та багато інших.
“Разом із чималим натовпом найдивовижніших людей України та світу на зустрічі був присутній представник найстарішого та найбільшого оператора державних лотерей - компанії “М.С.Л.” - якому організатори урочисто вручили новий примірник Книги Рекордів “Національний Реєстр Рекордів України-2018”, - розповіли в “М.С.Л.”
В компанії нагадали, що у жовтні 2016 року представники Національного реєстру рекордів уперше офіційно зафіксували той факт, що найбільша кількість мільйонерів серед гравців в українські державні лотереї з’явилась завдяки “Лото-Забава”. А у серпні 2017 року рекордсменом у категорії “найбільший безперервний стаж роботи у лотерейній індустрії України” став співробітник “М.С.Л.” Анатолій Косарик.