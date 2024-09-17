Национальный центр хирургии и трансплантологии приглашает на Донорскую субботу

На базе Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова в Киеве 21 сентября состоится Донорская суббота, пишет УНН со ссылкой на информацию обнародованную Центром на своей странице в Facebook.

Уважаемые доноры крови, хотим сообщить, что в следующую субботу 21 сентября 2024 года, начиная с 9 часов, будет проходить прием доноров крови в отделении трансфузиологии и экстракорпоральных методов гемокоррекции Центра. Нужны все группы крови - сообщили в Центре.

Кто может стать донором крови:

Донорами крови в Украине могут быть здоровые люди в возрасте от 18 лет и весом от 50 кг (в некоторых центрах крови принимают с весом от 55-60 кг). Сдавать кровь могут украинцы, а также иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Украине.

Здоровый человек - это тот человек, который не имеет противопоказаний. Если вам свойственны хронические заболевания, вы принимаете лекарства или стоите на учете, вы не можете быть донором временно или вообще.



Противопоказания к донорству:

Их разделяют на временные и абсолютные. К временным относятся, в частности, вакцинация живыми вакцинами, а к абсолютным - серьезные сердечно-сосудистые заболевания (кроме полностью вылеченных врожденных патологий), гепатит С, ВИЧ.

Перед тем, как стать донором обязательно следует ознакомиться с Памяткой донора. Также необходимо проверить перечень временных противопоказаний к донорству.

Следует четко придерживаться всех советов и предостережений от специалистов.