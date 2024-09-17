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Національний центр хірургії та трансплантології запрошує на Донорську суботу

Національний центр хірургії та трансплантології запрошує на Донорську суботу

Київ • УНН

 • 12019 перегляди

У Києві 21 вересня 2024 року відбудеться Донорська субота в Центрі Шалімова. Потрібні всі групи крові, донорами можуть стати здорові люди від 18 років з вагою від 50 кг.

На базі Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова у Києві 21 вересня відбудеться Донорська субота, пише УНН з посиланням на інформацію оприлюднену Центром на своїй сторінці у Facebook.

Шановні донори крові, хочемо повідомити, що в наступну суботу 21 вересня 2024 року, починаючи з 9-ї години, проходитиме прийом донорів крові у відділенні трансфузіології та екстракорпоральних методів гемокорекції Центру. Потрібні всі групи крові

- повідомили у Центрі.

Хто може стати донором крові:

  • Донорами крові в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кг (у деяких центрах крові приймають із вагою від 55-60 кг). Здавати кров можуть українці, а також іноземці, що мають постійну посвідку на проживання в Україні.
  • Здорова людина – це та людина, яка не має протипоказань. Якщо вам властиві хронічні захворювання, ви приймаєте ліки чи стоїте на обліку, ви не можете бути донором тимчасово або взагалі.

Протипоказання щодо донорства:

Їх поділяють на тимчасові та абсолютні. До тимчасових належать, зокрема, вакцинація живими вакцинами, а до абсолютних - серйозні серцево-судинні захворювання (окрім повністю вилікуваних уроджених патологій), гепатит С, ВІЛ.

Перед тим, як стати донором обов’язково слід ознайомитися з Пам’яткою донора. Також необхідно перевірити перелік тимчасових протипоказань до донорства.

Слід чітко дотримуватися усіх порад та застережень від спеціалістів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я

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