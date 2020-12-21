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Национальная сборная по футболу - в компании лучших команд Европы и не была "мальчиками для битья" - экс-игрок

Киев • УНН

 • 12288 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Бывший игрок "сине-желтых" Сергей Назаренко прокомментировал игру сборной Украины в 2020 году, передает УНН со ссылкой на football24.ua.

Национальная сборная по футболу - в компании лучших команд Европы и не была "мальчиками для битья" - экс-игрок

“Я бы не стал выделять какой-то из поединков. Дело в том, что в течение года, а он, как известно, вышел неоднозначным из-за COVID-19, сборная Украины пыталась показать свой максимум.

Да, что-то не получилось в гостевой игре с Испанией. Я уже не говорю о товарищеском матче с Францией, в котором пришлось действовать, мягко говоря, экспериментальным составом.

Однако, это все опыт, а в Лиге наций наша команда выступила достойно, несмотря на несыгранный поединок со швейцарцами. „Сине-желтые“ находились в компании лучших сборных Европы и не были мальчиками для битья”, — сказал Назаренко.

Как сообщал УНН, Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) зарегистрировал апелляционное заявление УАФ на решения дисциплинарного комитета УЕФА, которым Украине присудили техническое поражение в несостоявшемся матче со Швейцарией.

По словам президента УАФ Андрея Павелка, ассоциация “будет отстаивать интересы нашей сборной до конца”.

Украинскую позицию в CAS защищает команда юристов, победившая в “деле Мораеса”.

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