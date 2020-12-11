УАФ в Лозанне выставит мощную команду юристов, которые выиграли "дело Мораеса" - Денисов

Он напомнил, что УАФ подала протест на решение по поводу технического поражения от сборной Швейцарии.

"Та информация, которая есть сегодня, ситуация выглядит обнадеживающе. Никогда неизвестно, чем закончится эта история. Одно дело - подать заявку на протест, чтобы потом не "зафукали", что, мол, не боролись за сборную в судах. Другой вопрос: какую базу под это готовить?

Сейчас невозможно озвучить всю информацию, которая готовится ассоциацией. Не все можно говорить. Скажу только, что ассоциация четко видит возможность выиграть это дело. Команда, которая собирается воевать за отмену решения УЕФА, очень сильная и мощная. Она уже имеет опыт борьбы не только в Лозаннском арбитражном суде, но и опыт сотрудничества с УАФ. Именно эти юристы выиграли "дело Мораеса". Тогда стоял вопрос о техпоражении сборной Украины. Это юристы из Испании и Швейцарии", - говорит Денисов.

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Подача документов пошла по ускоренной процедуре, то есть дело будет рассматриваться в сжатые сроки, отметил он, добавляя, что скорее всего дело будет рассмотрено во второй половине января.

"Мы знаем, что есть интересный прецедент в Лиге Европы - матч Вильярреал - Карабах не состоялся. Очень мало информации вокруг этой игры. Из азербайджанских СМИ известно, что в команде не оказалось 13-ти игроков. Коронавирус скосил команду, когда она приехала в Испанию. В испанских СМИ даже это толком не сообщается. Сообщается лишь, что УЕФА в ближайшее время рассмотрит этот вопрос. Очень интересно, как этот кейс будет рассмотрен и какое решение будет принято", - резюмировал Денисов.

Как сообщал УНН, 9 декабря УАФ подала заявку в Лозанну из-за решения о техпоражении украинской сборной.

Известно, что команда юристов украинской стороны состоит из адвокатов, в том числе, из Испании и Швейцарии.