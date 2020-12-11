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УАФ в Лозанні виставить потужну команду юристів, які виграли "справу Мораеса" - Денисов

УАФ в Лозанні виставить потужну команду юристів, які виграли "справу Мораеса" - Денисов

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Генеральний директор телеканалу "Футбол" Олександр Денисов розповів, хто буде захищати інтереси української сторони в Спортивному арбітражному суді Лозанни через скасований матч Ліги Націй Швейцарія - Україна, передає УНН з посиланням на ефір "Денисов Time".

Він нагадав, що УАФ подала протест на рішення з приводу технічної поразки від збірної Швейцарії.

"Та інформація, яка є сьогодні, ситуація виглядає обнадійливо. Ніколи невідомо, чим закінчиться ця історія. Одна справа - подати заявку на протест, щоб потім не "зафукали", що, мовляв, не боролися за збірну в судах. Інше питання: яку базу під це готувати?

Зараз неможливо озвучити всю інформацію, яка готується асоціацією. Не все можна говорити. Скажу тільки, що асоціація чітко бачить можливість виграти цю справу. Команда, яка збирається воювати за скасування рішення УЄФА, дуже сильна і потужна. Вона вже має досвід боротьби не тільки в Лозаннському арбітражному суді, але і досвід співпраці з УАФ. Саме ці юристи виграли "справу Мораеса". Тоді стояло питання про техпоразку збірної України. Це юристи з Іспанії та Швейцарії", - говорить Денисов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Павелко про техпоразку для України: ми будемо відстоювати інтереси нашої збірної до кінця

Подача документів пішла за прискореною процедурою, тобто справа буде розглядатися в стислі терміни, зазначив він, додаючи, що швидше за все справа буде розглянута у другій половині січня.

"Ми знаємо, що є цікавий прецедент в Лізі Європи - матч Вільярреал - Карабах не відбувся. Дуже мало інформації навколо цієї гри. З азербайджанських ЗМІ відомо, що в команді не виявилося 13-ти гравців. Коронавірус скосив команду, коли вона приїхала в Іспанію. В іспанських ЗМІ навіть це толком не повідомляється. Повідомляється лише, що УЄФА найближчим часом розгляне це питання. Дуже цікаво, як цей кейс буде розглянуто і яке рішення буде прийнято", - резюмував Денисов.

Як повідомляв УНН, 9 грудня УАФ подала заявку в Лозанну через рішення про техпоразку української збірної.

Відомо, що команда юристів української сторони складається з адвокатів, в тому числі, з Іспанії та Швейцарії.

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