Національна збірна з футболу - у компанії кращих команд Європи і не була "хлопчиками для биття" - ексгравець

"Я б не став виділяти якийсь із поєдинків. Справа в тому, що протягом року, а він, як відомо, вийшов неоднозначним через COVID-19, збірна України намагалася показати свій максимум.

Так, щось не вийшло в гостьовій грі з Іспанією. Я вже не кажу про товариський матч з Францією, в якому довелося діяти, м'яко кажучи, експериментальним складом.

Однак, це все досвід, а в Лізі націй наша команда виступила гідно, незважаючи на незіграний поєдинок зі швейцарцями. "Синьо-жовті" знаходилися в компанії кращих збірних Європи і не були хлопчиками для биття", - сказав Назаренко.

Як повідомляв УНН, Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) зареєстрував апеляційну заяву УАФ на рішення дисциплінарного комітету УЄФА, яким Україні присудили технічну поразку у матчі зі Швейцарією, який не відбувся.

За словами президента УАФ Андрія Павелка, асоціація "буде відстоювати інтереси нашої збірної до кінця".

Українську позицію в CAS захищає команда юристів, яка перемогла в "справі Мораеса".