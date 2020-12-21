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Національна збірна з футболу - у компанії кращих команд Європи і не була "хлопчиками для биття" - ексгравець

Київ • УНН

 • 12288 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Колишній гравець "синьо-жовтих" Сергій Назаренко прокоментував гру збірної України в 2020 році, передає УНН з посиланням на football24.ua.

Національна збірна з футболу - у компанії кращих команд Європи і не була "хлопчиками для биття" - ексгравець

"Я б не став виділяти якийсь із поєдинків. Справа в тому, що протягом року, а він, як відомо, вийшов неоднозначним через COVID-19, збірна України намагалася показати свій максимум.

Так, щось не вийшло в гостьовій грі з Іспанією. Я вже не кажу про товариський матч з Францією, в якому довелося діяти, м'яко кажучи, експериментальним складом.

Однак, це все досвід, а в Лізі націй наша команда виступила гідно, незважаючи на незіграний поєдинок зі швейцарцями. "Синьо-жовті" знаходилися в компанії кращих збірних Європи і не були хлопчиками для биття", - сказав Назаренко.

Як повідомляв УНН, Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) зареєстрував апеляційну заяву УАФ на рішення дисциплінарного комітету УЄФА, яким Україні присудили технічну поразку у матчі зі Швейцарією, який не відбувся.

За словами президента УАФ Андрія Павелка, асоціація "буде відстоювати інтереси нашої збірної до кінця".

Українську позицію в CAS захищає команда юристів, яка перемогла в "справі Мораеса".

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