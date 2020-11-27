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Павелко о техпоражении для Украины: мы будем отстаивать интересы нашей сборной до конца

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение Апелляционного комитета УЕФА присудить сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией, передает УНН со ссылкой tribuna.com.

"Ковид" - сейчас главный вызов для всего европейского футбола. Мы принимали в УЕФА и мировом футболе все нормы, чтобы уберечь сам футбол от такого вызова. К сожалению, в каждой стране пытаются находить даты для переигровки, как это у нас во второй, первой лигах и УПЛ. Но все же боязнь, опасность усиления в Европе и мире может привести к смещению всех графиков проведения международных соревнований, приводит к тому, что решения принимаются быстро, в одну сторону. Главное - продолжать соревнования. Команды, которые не смогли принять участие, должны понимать, что это вызов "ковида" и вызов времени", - отметил он.

Павелко считает, что к таким быстрых решениям УЕФА подтолкнула необходимость доиграть турниры и чемпионаты.

"Мы будем отстаивать до конца интересы нашей сборной и страны. В CAS будет острая дискуссия, хоть он и находится в Швейцарии. Мы будем оппонировать швейцарским коллегам", - отметил президент УАФ.

Он также добавил, что УАФ имеет достаточно аргументов, и готова к судебным искам в CAS.

"У нас очень много аргументов - это подтверждают наши юристы. Вы видели реакцию швейцарских журналистов и болельщиков на это решение. Для них самих было удивительно, как команда, которая ни разу не победила, сохранила место в элитном дивизионе. Это все к вопросу о том, может ли перебивать медицинский протокол УЕФА врач кантона, который решил ситуацию вот так. А в соседнем кантоне - Базеле мог решить по-другому, отстранив и команду Швейцарии, где тоже были положительные тесты", - сказал Павелко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Такая "победа" над Украиной хуже любого поражения", - швейцарские болельщики.

Напомним, матч 6-го тура Лиги наций "Швейцария-Украина" был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как "ковид"-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Наоборот - поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было минимум 13 человек.

По возвращении в Киев, сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на "ковид" в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

25 ноября Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч "Швейцария - Украина" не состоялся по вине сборной Украины и зачислил ей техническое поражение со счетом 0:3.

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