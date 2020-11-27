Павелко про техпоразку для України: ми будемо відстоювати інтереси нашої збірної до кінця

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував рішення Апеляційного комітету УЄФА присудити збірній України технічну поразку у матчі зі Швейцарією, передає УНН із посиланням tribuna.com.

"Ковід" - зараз головний виклик для всього європейського футболу. Ми брали в УЄФА і світовому футболі всі норми, щоб уберегти сам футбол від такого виклику. На жаль, у кожній країні намагаються знаходити дати для перегравання, як це є у нас у другій, першій лігах і УПЛ. Але все ж боязнь, небезпека посилення в Європі і світі може призвести до зміщення всіх графіків проведення міжнародних змагань, призводить до того, що рішення приймають швидко, в один бік. Головне - продовжувати змагання. Команди, які не змогли взяти участь, повинні розуміти, що це виклик "ковіду" і виклик часу", - зазначив він.

Павелко вважає, що до таких швидких рішень УЄФА підштовхнула необхідність дограти турніри і чемпіонати.

"Ми будемо відстоювати до кінця інтереси нашої збірної і країни. У CAS буде гостра дискусія, хоч він і знаходиться у Швейцарії. Ми будемо опонувати швейцарським колегам", - зазначив президент УАФ.

Він також додав, що УАФ має достатньо аргументів, і готова до судових позовів в CAS.

"У нас дуже багато аргументів - це підтверджують наші юристи. Ви бачили реакцію швейцарських журналістів та вболівальників на це рішення. Для них самих було дивно, як команда, яка жодного разу не перемогла, зберегла місце у елітному дивізіоні. Це все до питання про те, чи може перебивати медичний протокол УЄФА лікар кантону, який вирішив ситуацію ось так. А у сусідньому кантоні - Базелі міг вирішити по-іншому, відсторонивши і команду Швейцарії, де теж були позитивні тести", - сказав Павелко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Така "перемога" над Україною гірша від будь-якої поразки", - швейцарські вболівальники.

Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй "Швейцарія-Україна" був запланований на 17 листопада у місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, так як "ковід"-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки - помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада у проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких у команді Шевченко було мінімум 13 осіб.

Після повернення до Києва, збірники та представники делегації УАФ пройшли тестування на "ковід" у сертифікованій УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.

25 листопада Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч "Швейцарія - Україна" не відбувся із вини збірної України, і зарахував їй технічну поразку із рахунком 0:3.

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