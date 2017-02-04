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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Национальная полиция Украины получила скидку на автомобили Mitsubishi

Киев • УНН

 • 9670 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Национальная полиция получила документальное подтверждение о предоставлении скидки корпорацией Mitsubishi Motors на автомобиле Mitsubishi Outlander PHEV. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в Facebook, передает УНН.

Национальная полиция Украины получила скидку на автомобили Mitsubishi

"Дополнительное соглашение к договору предусматривает снижение цены украинской полиции на 13%, что в абсолютных цифрах дает экономию 124 млн грн. Итоговая стоимость одного автомобиля составляет по факту 47500 долл. США. Таким образом, по предварительным расчетам, Нацполиция получает возможность закупить дополнительно около 90 автомобилей ", - написал он.

Аваков подчеркнул, что закупка дополнительных машин будет проводиться через систему публичных электронных торгов ProZorro.

"Согласно дополнительному соглашению, соответствующая часть суммы, перечисленной в соответствии с договором ООО "НИКО ДИАМАНТ", будет возвращена на счет Нацполиции Украины в течение 15 рабочих дней", - сообщил Аваков.

Как сообщал УНН, средства, полученные в рамках "Киотского протокола", будут направлены на техническое переоснащение патрульных автомобилей для Национальной полиции Украины.

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