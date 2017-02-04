Національна поліція України отримала знижку на автомобілі Mitsubishi
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Національна поліція отримала документальне підтвердження про надання корпорацією Mitsubishi Motors на автомобілі Mitsubishi Outlander PHEV. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в Facebook, передає УНН.
“Додаткова угода до договору передбачає зниження ціни для української поліції на 13%, що в абсолютних цифрах дає економію 124 млн грн. Підсумкова вартість одного автомобіля складає за фактом 47500 дол. США. Таким чином, за попередніми розрахунками, Нацполіція отримує можливість закупити додатково близько 90 автомобілів,” — написав він.
А.Аваков підкреслив, що закупівля додаткових машин буде проводитися через систему публічних електронних торгів ProZorro.
“Згідно з додатковою угодою, відповідна частина суми, перерахованої відповідно до договору ТОВ “НІКО ДІАМАНТ”, буде повернута на рахунок Нацполіції України протягом 15 робочих днів,” — повідомив А.Аваков.
Як повідомляв УНН, кошти, які були отримані в рамках “Кіотського протоколу”, будуть спрямовані на технічне переоснащення патрульних автомобілів для Національної поліції України.