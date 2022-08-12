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Нацгвардии хотят предоставить полномочия проводить разминирование: правительство одобрило законопроект

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о Национальной гвардии Украины о проведении работ по разминированию, в том числе во время военного положения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

Нацгвардии хотят предоставить полномочия проводить разминирование: правительство одобрило законопроект

Цитата

«Одобрен проект Закона «О внесении изменения в статью 12 Закона Украины «О Национальной гвардии Украины» о проведении работ по разминированию, в том числе во время военного положения»», – сообщил Мельничук.

Детали

По его словам, законопроектом предусмотрено предоставление полномочий Национальной гвардии проводить работы по разминированию взрывоопасных предметов на территориях, предоставленных для размещения и постоянной деятельности органов военного управления, соединений, воинских частей (подразделений), высших военных учебных заведений, учебных воинских частей (центров), баз, учреждений здравоохранения и учреждений Национальной гвардии, а также во время военного положения в местах выполнения задач по назначению.

Дополнение

Государственный департамент США предоставит Украине 89 млн долларов на подготовку саперов для разминирования территорий.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщал, что Сумщина остается наиболее заминированным регионом среди уже освободившихся от российских оккупантов.

По самым оптимистичным прогнозам, для разминирования всей территории Украины понадобится 5-7 лет.

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