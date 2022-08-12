Нацгвардії хочуть надати повноваження проводити розмінування: уряд схвалив законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект про Національну гвардію України щодо проведення робіт із розмінування, у тому числі під час воєнного стану. Про це УНН повідомляє з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.
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«Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про Національну гвардію України» щодо проведення робіт із розмінування, у тому числі під час воєнного стану»», - повідомив Мельничук.
Деталі
За його словами, законопроектом передбачено надання повноважень Національній гвардії проводити роботи із розмінування вибухонебезпечних предметів на територіях, які надані для розміщення і постійної діяльності органів військового управління, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ Національної гвардії, а також під час воєнного стану в місцях виконання завдань за призначенням.
Доповнення
Державний департамент США надасть Україні 89 млн доларів на підготовку саперів для розмінування територій.
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За найоптимістичнішими прогнозами, для розмінування всієї території України знадобиться 5-7 років.