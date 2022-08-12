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Сумська область зараз найбільш замінована серед усіх деокупованих – МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сумщина залишається найбільш замінованим регіоном серед тих, які вже звільнили від російських окупантів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, інформує УНН.

Сумська область зараз найбільш замінована серед усіх деокупованих – МВС

Цитата

"Наразі серед деокупованих територій Сумщина залишається найбільш замінованою. Понад 47% території області було заміновано на початку. Зараз – це острівці, які залишаються надзвичайно небезпечними, зокрема, лісиста місцевість, куди не можна заходити", – зазначив глава МВС.

Деталі

За словами Монастирського, повністю замінованою і надзвичайно небезпечною залишається 20 кілометрова прикордонна зона, де через постійні обстріли рятувальники не можуть розпочати розмінування. Проте розмінування на території Сумщини триває безперервно і потребує залучення більшої кількості фахівців і техніки. 

"Над розмінуванням невеличкого ставка під Сумами наші рятувальники працювали два тижні: сотні снарядів було виявлено і піднято з дна. Це вкотре свідчить, що у на наших рятувальників попереду дуже багато роботи. І однозначно потрібно збільшувати кількість піротехніків і техніки для розмінування України", – повідомив міністр.

Він також зазначив, що ворог продовжує засмічувати територію Сумщини вибухонебезпечними предметами. Лише упродовж дня росіяни випустили по Сумщині близько 200 мін. Окремо глава МВС звернув увагу на один із найнебезпечніших пристроїв – міну-пелюсток, яка має зелений колір і малопомітна у траві.

"Так звана міна-пелюсток заборонена міжнародними конвенціями. Вона може бути встановлена як безпосередньо на місці, так і під час обстрілу касетними боєприпасами з великої відстані: на висоті відбувається підрив і міни засмічують велику територію. У Сумській області поблизу населеного пункту Тростянець квадратні кілометри забруднені, в тому числі, протипіхотними мінами", – сказав Монастирський.

Нагадаємо

За найоптимістичнішими прогнозами, для розмінування всієї території України знадобиться 5-7 років.

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