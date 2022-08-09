США нададуть 89 млн доларів на розмінування України – Reuters

Деталі

Агентство пише з посиланням на представника Держдепу, що кошти підуть на обладнання для розмінування та навчання. Очікується, що протягом року зможуть оснастити 100 груп зі знешкодження боєприпасів.

Додамо

Як стало відомо, Сполучені Штати надасть уряду України додатково 4,5 мільярда доларів, довівши загальну бюджетну підтримку з моменту вторгнення росії у лютому до 8,5 мільярда доларів.