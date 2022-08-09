США нададуть 89 млн доларів на розмінування України – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Державний департамент США надасть Україні 89 млн доларів на підготовку саперів для розмінування територій. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Агентство пише з посиланням на представника Держдепу, що кошти підуть на обладнання для розмінування та навчання. Очікується, що протягом року зможуть оснастити 100 груп зі знешкодження боєприпасів.
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Як стало відомо, Сполучені Штати надасть уряду України додатково 4,5 мільярда доларів, довівши загальну бюджетну підтримку з моменту вторгнення росії у лютому до 8,5 мільярда доларів.