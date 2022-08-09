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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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США нададуть 89 млн доларів на розмінування України – Reuters

США нададуть 89 млн доларів на розмінування України – Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Державний департамент США надасть Україні 89 млн доларів на підготовку саперів для розмінування територій. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Агентство пише з посиланням на представника Держдепу, що кошти підуть на обладнання для розмінування та навчання. Очікується, що протягом року зможуть оснастити 100 груп зі знешкодження боєприпасів.

Додамо

Як стало відомо, Сполучені Штати надасть уряду України додатково 4,5 мільярда доларів, довівши загальну бюджетну підтримку з моменту вторгнення росії у лютому до 8,5 мільярда доларів.

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