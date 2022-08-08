США предоставит правительству Украины дополнительные 4,5 млрд долларов - первые 3 уже в августе - Reuters

Детали

Финансирование, координируемое с Министерством финансов США через Всемирный банк, будет поступать правительству Украины траншами, начиная с выплаты 3 млрд в августе, сообщило Агентство международного развития USAID.

По данным USAID, транш следует за предварительными переводами в размере 1,7 млрд долларов в июле и 1,3 млрд долларов в июне.

Вашингтон также предоставил миллиарды долларов на военную поддержку и планирует новый пакет вооружений на 1 миллиард долларов.

«Соединенные Штаты по-прежнему отданы поддержке Украины и ее народа после непровоцированной и неоправданной войны россии», — говорится в заявлении USAID.

Дополнение

По оценкам украинских чиновников, страна сталкивается с дефицитом бюджета в размере 5 миллиардов долларов в месяц, или 2,5 процента довоенного валового внутреннего продукта из-за расходов на войну и сокращения налоговых поступлений.

Экономисты говорят, что годовой дефицит Украины увеличится до 25% ВВП по сравнению с 3,5% до войны.

По оценкам Всемирного банка, до конца 2023 года 55% украинцев будут жить в бедности из-за войны и большого количества перемещенных лиц по сравнению с 2,5% до начала войны.