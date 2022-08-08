США предоставит правительству Украины дополнительные 4,5 млрд долларов - первые 3 уже в августе - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Соединенные Штаты предоставит правительству Украины дополнительно 4,5 миллиарда долларов, доведя общую бюджетную поддержку с момента вторжения россии в феврале до 8,5 миллиарда долларов, сообщило в понедельник Агентство США по международному развитию, передает УНН с ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Финансирование, координируемое с Министерством финансов США через Всемирный банк, будет поступать правительству Украины траншами, начиная с выплаты 3 млрд в августе, сообщило Агентство международного развития USAID.
По данным USAID, транш следует за предварительными переводами в размере 1,7 млрд долларов в июле и 1,3 млрд долларов в июне.
Вашингтон также предоставил миллиарды долларов на военную поддержку и планирует новый пакет вооружений на 1 миллиард долларов.
«Соединенные Штаты по-прежнему отданы поддержке Украины и ее народа после непровоцированной и неоправданной войны россии», — говорится в заявлении USAID.
Дополнение
По оценкам украинских чиновников, страна сталкивается с дефицитом бюджета в размере 5 миллиардов долларов в месяц, или 2,5 процента довоенного валового внутреннего продукта из-за расходов на войну и сокращения налоговых поступлений.
Экономисты говорят, что годовой дефицит Украины увеличится до 25% ВВП по сравнению с 3,5% до войны.
По оценкам Всемирного банка, до конца 2023 года 55% украинцев будут жить в бедности из-за войны и большого количества перемещенных лиц по сравнению с 2,5% до начала войны.