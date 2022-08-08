США нададуть уряду України додаткові 4,5 млрд доларів - перші 3 вже у серпні - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сполучені Штати нададуть уряду України додатково 4,5 мільярда доларів, довівши загальну бюджетну підтримку з моменту вторгнення росії у лютому до 8,5 мільярда доларів, повідомило у понеділок Агентство США з міжнародного розвитку, передає УНН з посиланням на агенство Reuters.
Деталі
Фінансування, яке координується з Міністерством фінансів США через Світовий банк, надходитиме уряду України траншами, починаючи з виплати 3 млрд у серпні, повідомило Агентство міжнародного розвитку USAID.
За даними USAID, транш слідує за попередніми переказами у розмірі 1,7 млрд доларів у липні і 1,3 млрд доларів у червні.
Вашингтон також надав мільярди доларів на військову підтримку та незабаром планує новий пакет озброєнь на 1 мільярд доларів.
«Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці України та її народу після неспровокованої та невиправданої війни росії», — йдеться у заяві USAID.
Доповнення
За оцінками українських чиновників, країна стикається з дефіцитом бюджету у розмірі 5 мільярдів доларів на місяць, або 2,5 відсотка довоєнного валового внутрішнього продукту через витрати на війну та скорочення податкових надходжень.
Економісти кажуть, що річний дефіцит України збільшиться до 25% ВВП порівняно з 3,5% до війни.
За оцінками Світового банку, до кінця 2023 року 55% українців житимуть у бідності через війну та велику кількість переміщених осіб порівняно з 2,5% до початку війни.