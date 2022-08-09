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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США предоставят 89 млн долларов на разминирование Украины – Reuters

США предоставят 89 млн долларов на разминирование Украины – Reuters

Киев • УНН

 • 105509 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Государственный департамент США предоставит Украине 89 млн долларов на подготовку саперов для разминирования территорий. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Агентство пишет со ссылкой на представителя Госдепа, что средства пойдут на оборудование для разминирование и обучение. Ожидается, что в течение года смогут оснастить 100 групп по обезвреживанию боеприпасов.

Добавим

Как стало известно, Соединенные Штаты предоставит правительству Украины дополнительно 4,5 миллиарда долларов, доведя общую бюджетную поддержку с момента вторжения россии в феврале до 8,5 миллиарда долларов.

Украинские Национальные Новости

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