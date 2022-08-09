США предоставят 89 млн долларов на разминирование Украины – Reuters

Детали

Агентство пишет со ссылкой на представителя Госдепа, что средства пойдут на оборудование для разминирование и обучение. Ожидается, что в течение года смогут оснастить 100 групп по обезвреживанию боеприпасов.

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Как стало известно, Соединенные Штаты предоставит правительству Украины дополнительно 4,5 миллиарда долларов, доведя общую бюджетную поддержку с момента вторжения россии в феврале до 8,5 миллиарда долларов.