Нацгвардия уничтожила 2 "танка-сарая" россиян

На Луганском направлении бойцы бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины " рубеж "уничтожили 2 вражеских"танка-сарая". Об этом сообщил в телеграмме командующий Нацгвардии Александр Пивненко, передает УНН.

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Он подчеркнул, что эффективная работа наших подразделений по снижению бронетехники противника дает хорошие результаты.

На видео результаты работы 4 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "рубеж". Это уничтожение еще 2" танков-сараев " в эти дни. командующий Нацгвардии Александр Пивненко

Также за минувшие сутки по линии фронта гвардейцы уничтожили 1 танк, 4 V, 7 единиц автомобильной техники, 2 склада БК, 7 артиллерийских систем.

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