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Нацгвардія знищила 2 "танки-сараї" росіян

Нацгвардія знищила 2 "танки-сараї" росіян

Київ • УНН

 • 22107 перегляди

Бійці Національної гвардії знищили 2 російські "підбиті танки" та іншу техніку противника на Луганському напрямку.

На Лиманському напрямку бійці бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж" знищили 2 ворожі "танки-сараї". Про це повідомив у телеграмі командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає УНН.

Деталі

Він підкреслив, що ефективна робота наших підрозділів по зниженню бронетехніки противника дає хороші результати.

На відео результати роботи 4 бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж". Це знищення ще 2 "танків-сараїв" цими днями.

командувач Нацгвардії Олександр Півненко

Також за минулу добу по лінії фронту гвардійці знищили 1 танк, 4 ББМ, 7 одиниць автомобільної техніки, 2 склади БК, 7 артилерійських систем.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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