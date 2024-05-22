Нацгвардія знищила 2 "танки-сараї" росіян
Київ • УНН
Бійці Національної гвардії знищили 2 російські "підбиті танки" та іншу техніку противника на Луганському напрямку.
На Лиманському напрямку бійці бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж" знищили 2 ворожі "танки-сараї". Про це повідомив у телеграмі командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає УНН.
Деталі
Він підкреслив, що ефективна робота наших підрозділів по зниженню бронетехніки противника дає хороші результати.
На відео результати роботи 4 бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж". Це знищення ще 2 "танків-сараїв" цими днями.
Також за минулу добу по лінії фронту гвардійці знищили 1 танк, 4 ББМ, 7 одиниць автомобільної техніки, 2 склади БК, 7 артилерійських систем.
Нацгвардія залучила підрозділи спецпризначення для зупинки ворога на Харківщині - Музичук 14.05.24, 14:16 • 21504 перегляди