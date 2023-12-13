Нацбанк впервые в истории поднял официальный курс доллара выше 37 грн

Станет победой для рф: Зурабишвили об отказе для Грузии в статусе кандидата на членство в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила, что отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС станет поражением для нации и победой для россии, которая может использовать разочарование для пропаганды. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС 14-15 декабря.