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Нацбанк перечислит 44,4 млрд грн в госбюджет

Нацбанк перечислит 44,4 млрд грн в госбюджет

Киев  •  УНН

 • 9430 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Национальный банк Украины по перечислит в Государственный бюджет в 2017 году 44,4 млрд грн, а 15,1 млрд грн направит на увеличение своих общих резервов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Прибыль к распределению составила 59,5 млрд грн. Из этой суммы часть прибыли объемом 15,1 млрд грн будет направлена ​​на увеличение общих резервов Национального банка. Другая часть объемом 44,4 млрд грн будет перечислена в Государственный бюджет Украины", - отметили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе, чистые доходы Национального банка в 2016 году составили 74,4 млрд грн.

"Основным источником доходов регулятора стали проценты по ценным бумагам Украины. В частности, по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа, которые находились в собственности Национального банка в результате покупки на вторичном рынке и получения в качестве залога по кредитам. Вторым по важности источником процентных доходов были проценты за полученные банками кредиты в НБУ на поддержание ликвидности и стабилизационные кредиты (их предоставление НБУ не практикует с 2015 года). В то же время Национальный банк нес расходы на уплату процентов по депозитным сертификатам НБУ. В результате, чистый процентный доход НБУ после вычета резервов составил 47,6 млрд грн", - сообщили в пресс-службе.

В то же время, по информации регулятора, расходы НБУ (без учета процентных и комиссионных расходов) составили 6 млрд грн.

Таким образом, финансовый результат Национального банка Украины в прошлом году составил 68,5 млрд грн.

В НБУ уточнили, что как и в прошлом году прибыль к распределению в Государственный бюджет будет перечислена несколькими траншами в течение года таким образом, чтобы сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и на достижение инфляционных целей Национального банка (8% +/- 2 п.п. на конец 2017 года и 6% +/- 2 п.п. на конец 2018 года).

Сейчас график перечисления прибыли в Государственный бюджет согласуется Национальным банком и Министерством финансов.

Напомним, НБУ снизил учетную ставку до 13% годовых.

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