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Нацбанк перерахує 44,4 млрд грн до держбюджету

Нацбанк перерахує 44,4 млрд грн до держбюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Національний банк України за перерахує до Державного бюджету у 2017 році 44,4 млрд грн, а 15,1 млрд грн спрямує на збільшення своїх загальних резервів, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

“Прибуток до розподілу становив 59,5 млрд грн. З цієї суми частина прибутку обсягом 15,1 млрд грн буде спрямована на збільшення загальних резервів Національного банку. Інша частина обсягом 44,4 млрд грн буде перерахована до Державного бюджету України”, — зазначили у відомстві.

Як поінформували у прес-службі, чисті доходи Національного банку у 2016 році становили 74,4 млрд грн.

“Основним джерелом доходів регулятора стали проценти за цінними паперами України. Зокрема, за облігаціями внутрішньої і зовнішньої державної позики, які перебували у власності Національного банку в результаті купівлі на вторинному ринку та отримання в якості застави за кредитами. Другим за важливістю джерелом процентних доходів були проценти за отримані банками кредити в НБУ на підтримку ліквідності та стабілізаційні кредити (їх надання НБУ не практикує з 2015 року). Водночас Національний банк ніс витрати на сплату процентів за депозитними сертифікатами НБУ. В результаті, чистий процентний дохід НБУ після вирахування резервів становив 47,6 млрд грн”, — повідомили у прес-службі.

У той же час, за інформацією регулятора, витрати НБУ (без урахування процентних і комісійних витрат) становили 6 млрд грн.

Таким чином, фінансовий результат Національного банку України у минулому році становив 68,5 млрд грн.

У НБУ уточнили, що як і торік прибуток до розподілу до Державного бюджету буде перерахований кількома траншами протягом року таким чином, щоб згладити вплив змін обсягу коштів уряду на коливання ліквідності банківської системи та на досягнення інфляційних цілей Національного банку (8% +/- 2 п.п. на кінець 2017 року та 6% +/- 2 п.п. на кінець 2018 року).

Наразі графік перерахування прибутку до Державного бюджету узгоджується Національним банком та Міністерством фінансів.

Нагадаємо, НБУ знизив облікову ставку до 13% річних.

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