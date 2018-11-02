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Нацбанк ожидает замедление роста ВВП в следующем году до 2,5%

Нацбанк ожидает замедление роста ВВП в следующем году до 2,5%

Киев  •  УНН

 • 8611 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Национальный банк Украины ожидает замедление роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году до 2,5%. Об этом говорится в инфляционной отчете НБУ за октябрь, передает УНН.

“В 2019 году ожидается замедление роста реального ВВП Украины до 2,5% в результате охлаждения глобальной экономики, ухудшения ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, сдержанной фискальной политики, учитывая значительные объемы погашения государственного долга, а также жесткой монетарной политики, необходимой для возвращения инфляции к цели”, — отмечается в отчете.

В то же время, в НБУ считают, что в 2020 году рост ВВП ускорится до 2,9%.

Как сообщал УНН, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года замедлится до 3,1% с 3,8% по итогам второго квартала.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что рост ВВП Украины в 2018 году ускорится до 3,3%.

В то же время, согласно обновленному прогнозу МВФ, экономика Украины в 2018 году будет расти на уровне 3,5%.

При этом ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП в Украине с 3% до 3,5% в 2018 году.

Украинские Национальные Новости

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