Нацбанк очікує уповільнення зростання ВВП наступного року до 2,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національний банк України очікує уповільнення зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2019 році до 2,5%. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень, передає УНН.
“У 2019 році очікується уповільнення зростання реального ВВП України до 2,5% внаслідок охолодження глобальної економіки, погіршення цінової кон’юнктури на світових сировинних ринках, стриманої фіскальної політики з огляду на значні обсяги погашення державного боргу, а також жорсткої монетарної політики, необхідної для повернення інфляції до цілі”, — зазначається у звіті.
Водночас, у НБУ вважають, що у 2020 році зростання ВВП прискориться до 2,9%.
Як повідомляв УНН, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у третьому кварталі цього року проти аналогічного періоду минулого року сповільниться до 3,1% з 3,8% за підсумками другого кварталу.
Рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що зростання ВВП України у 2018 році прискориться до 3,3%.
У той же час, згідно з оновленим прогнозом МВФ, економіка України в 2018 році буде рости на рівні 3,5%.
При цьому ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП в Україні з 3% до 3,5% у 2018 році.