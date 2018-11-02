НБУ заявив про сповільнення росту ВВП України у третьому кварталі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у третьому кварталі цього року проти аналогічного періоду минулого року сповільниться до 3,1% з 3,8% за підсумками другого кварталу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані оновленого інфляційного звіту НБУ.
"У III кварталі 2018 року зростання економіки України дещо уповільнилося (до 3,1% р/р за оцінками НБУ) на тлі погіршення динаміки більшості базових галузей економіки", - повідомили у Нацбанку.
При цьому вказано, що у ІI кварталі 2018 року зростання реального ВВП прискорилося до 3,8% р/р.
Як зазначається, у третьому кварталі на показниках сільського господарства негативно відобразилася нижча врожайність ранніх зернових. Зростання в промисловості стримували погіршення кон’юнктури на зовнішніх ринках, ремонтні роботи на кількох металургійних підприємствах та ускладнення вантажних перевезень. Ці ж чинники гальмували збільшення експорту. Водночас тривало подальше нарощення грошових переказів трудових мігрантів, що разом зі зростанням заробітної плати та соціальних виплат стимулювало споживчий попит та імпорт.
"Як і раніше, Національний банк прогнозує прискорення зростання економіки у 2018 році до 3,4%. Основним чинником зростання залишиться приватне споживання завдяки продовженню зростання доходів населення на тлі значного підвищення заробітних плат, пенсійних виплат, а також грошових переказів з-за кордону. Також збережеться активна інвестиційна діяльність підприємств", - додали у регуляторі.
Нагадаємо, рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що зростання ВВП України у 2018 році прискориться до 3,3%. У той же час, згідно з оновленим прогнозом МВФ, економіка України в 2018 році буде рости на рівні 3,5%.
При цьому ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП в Україні з 3% до 3,5% у 2018 році.