НБУ заявив про сповільнення росту ВВП України у третьому кварталі

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у третьому кварталі цього року проти аналогічного періоду минулого року сповільниться до 3,1% з 3,8% за підсумками другого кварталу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані оновленого інфляційного звіту НБУ.