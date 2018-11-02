НБУ заявил о замедлении роста ВВП Украины в третьем квартале
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года замедлится до 3,1% с 3,8% по итогам второго квартала. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные обновленного инфляционного отчета НБУ.
"В III квартале 2018 года рост экономики Украины несколько замедлился (до 3,1% г/г по оценкам НБУ) на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики", - сообщили в Нацбанке.
При этом указано, что во II квартале 2018 года рост реального ВВП ускорился до 3,8% г/г.
Как отмечается, в третьем квартале на показателях сельского хозяйства негативно отразилась более низкая урожайность ранних зерновых. Рост в промышленности сдерживали ухудшение конъюнктуры на внешних рынках, ремонтные работы на нескольких металлургических предприятиях и осложнения грузовых перевозок. Эти же факторы тормозили увеличение экспорта. В то же время продолжалось дальнейшее наращивание денежных переводов трудовых мигрантов, что вместе с ростом заработной платы и социальных выплат стимулировало потребительский спрос и импорт.
"Как и ранее, Национальный банк прогнозирует ускорение роста экономики в 2018 году до 3,4%. Основным фактором роста останется частное потребление благодаря продолжению роста доходов населения на фоне значительного повышения заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за рубежа. Также сохранится активная инвестиционная деятельность предприятий", - добавили в регуляторе.
Напомним, рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что рост ВВП Украины в 2018 году ускорится до 3,3%. В то же время, согласно обновленному прогнозу МВФ, экономика Украины в 2018 году будет расти на уровне 3,5%.
При этом ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП в Украине с 3% до 3,5% в 2018 году.