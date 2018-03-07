Нацбанк купил на аукционе почти 60 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня, по результатам проведенного валютного аукциона, Национальный банк Украины купил 58,8 млн долларов. Об этом свидетельствуют результаты проведенного НБУ аукциона по покупке валюты, обнародованные на сайте регулятора, передает УНН.
Так, в частности, НБУ 7 марта провел аукцион по покупке валюты. Объем аукциона был установлен на уровне до 100 млн долларов. Заявки на участие в аукционе подали 30 участников рынка на общую сумму в 68,7 млн долларов по курсу от 26,1 гривен за доллар до 26,12 грн за доллар.
НБУ удовлетворил 21 заявку участников аукциона, купив 58,8 млн долларов.
Средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона составил 26,11 гривны за доллар.
Напомним, на 7 марта официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн/долл.