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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34971 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50781 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54338 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101211 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91664 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110592 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Нацбанк купил на аукционе почти 60 млн долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Сегодня, по результатам проведенного валютного аукциона, Национальный банк Украины купил 58,8 млн долларов. Об этом свидетельствуют результаты проведенного НБУ аукциона по покупке валюты, обнародованные на сайте регулятора, передает УНН.

Так, в частности, НБУ 7 марта провел аукцион по покупке валюты. Объем аукциона был установлен на уровне до 100 млн долларов. Заявки на участие в аукционе подали 30 участников рынка на общую сумму в 68,7 млн долларов по курсу от 26,1 гривен за доллар до 26,12 грн за доллар.

НБУ удовлетворил 21 заявку участников аукциона, купив 58,8 млн долларов.

Средневзвешенный курс гривны по результатам аукциона составил 26,11 гривны за доллар.

Напомним, на 7 марта официальный курс гривны установлен на уровне 26,34 грн/долл.

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