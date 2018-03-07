Нацбанк купив на аукціоні майже 60 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Сьогодні, за результатами проведеного валютного аукціону, Національний банк України купив 58,8 млн доларів. Про це свідчать результати проведеного НБУ аукціону з купівлі валюти, оприлюднені на сайті регулятора, передає УНН.
Так, зокрема, НБУ 7 березня провів аукціон з купівлі валюти. Обсяг аукціону був встановлений на рівні до 100 млн доларів. Заявки на участь в аукціоні подали 30 учасників ринку на загальну суму в 68,7 млн доларів за курсом від 26,1 гривень за долар до 26,12 грн за долар.
НБУ задовольнив 21 заявку учасників аукціону, купивши 58,8 млн доларів.
Середньозважений курс гривні за результатами аукціону склав 26,11 гривні за долар.
Нагадаємо, на 7 березня офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,34 грн/дол.