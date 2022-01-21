НАТО пригласило Украину для участия в формировании стратегической концепции Альянса до 2030 года
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. НАТО пригласило Украину вместе с другими партнерами присоединиться к формированию стратегической концепции НАТО до 2030 года. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает УНН.
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“Благодарны за вступление партнеров в формирование стратегической концепции НАТО до 2030 года. Важно иметь совместное видение. Предложения Украины к концепту, в частности, будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних 7 лет... Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность относительно отношений Украина-НАТО до 2030 года. Мы хотели бы видеть решительную приверженность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга Альянса”, - цитирует Стефанишину пресс-служба Кабинета Министров Украины.
Детали
Стефанишина добавила, что страны Альянса уже сказали четкое “нет” агрессору на его ультиматумы по поводу расширения НАТО.
Отмечается, что обновленная концепция даст понимание относительно политики Альянса на следующее десятилетие, в частности относительно сотрудничества со странами-аспирантами.
Справочно
31 марта 2021 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил специальную экспертную группу, анализ и рекомендации которой должны были стать основой для разработки позиции по стратегическому видению развития Альянса на следующее десятилетие.
Сейчас НАТО начинает непосредственную подготовку стратегической концепции к 2030 году. Этот документ генеральный секретарь предложит главам государств и правительств альянса на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.
Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.