НАТО запросило Україну для участі у формуванні Стратегічної концепції Альянсу до 2030 року

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 79985 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 151273 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 147966 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 174685 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 177960 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 139784 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 149827 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 171260 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182154 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216621 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.6 м/с
91 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 394137 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 119543 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 97302 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 128700 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 65157 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 394070 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 275038 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 340967 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 455813 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 703344 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 65157 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 128700 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 114306 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 150424 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 174398 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

НАТО запросило Україну для участі у формуванні Стратегічної концепції Альянсу до 2030 року

НАТО запросило Україну для участі у формуванні Стратегічної концепції Альянсу до 2030 року

Київ • УНН

 • 22122 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. НАТО запросило Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає УНН.

Цитата

“Вдячні за долучення партнерів до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Важливо мати спільну візію. Пропозиції України до концепту, зокрема, будуть базуватися на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років…. Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна-НАТО до 2030 року. Ми хотіли б бачити рішучу відданість політиці відкритих дверей НАТО та посиленню східного флангу Альянсу”, – цитує Стефанішину пресслужба Кабінету міністрів України.

Деталі

Стефанішина додала, що країни Альянсу вже сказали чітке “ні” агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО.

Наголошується, що оновлена концепція дасть розуміння щодо політики Альянсу на наступне десятиліття, зокрема щодо співпраці з країнами-аспірантами.

Довідково

31 березня 2021 року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив спеціальну експертну групу, аналіз та рекомендації якої мали стати основою для розробки позиції щодо стратегічного бачення розвитку Альянсу на наступне десятиліття.

Наразі НАТО розпочинає безпосередню підготовку Стратегічної концепції до 2030 року. Цей документ Генеральний секретар запропонує головам держав та урядів Альянсу на Саміті НАТО у Мадриді у 2022 році.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс отримав останні "пропозиції" Росії, і такий діалог повинен проходити в консультації з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53