НАТО запросило Україну для участі у формуванні Стратегічної концепції Альянсу до 2030 року
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. НАТО запросило Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає УНН.
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“Вдячні за долучення партнерів до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Важливо мати спільну візію. Пропозиції України до концепту, зокрема, будуть базуватися на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років…. Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна-НАТО до 2030 року. Ми хотіли б бачити рішучу відданість політиці відкритих дверей НАТО та посиленню східного флангу Альянсу”, – цитує Стефанішину пресслужба Кабінету міністрів України.
Деталі
Стефанішина додала, що країни Альянсу вже сказали чітке “ні” агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО.
Наголошується, що оновлена концепція дасть розуміння щодо політики Альянсу на наступне десятиліття, зокрема щодо співпраці з країнами-аспірантами.
Довідково
31 березня 2021 року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначив спеціальну експертну групу, аналіз та рекомендації якої мали стати основою для розробки позиції щодо стратегічного бачення розвитку Альянсу на наступне десятиліття.
Наразі НАТО розпочинає безпосередню підготовку Стратегічної концепції до 2030 року. Цей документ Генеральний секретар запропонує головам держав та урядів Альянсу на Саміті НАТО у Мадриді у 2022 році.
Контекст
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