НАТО в Европе готовится защищать Атлантику от Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО готовы ответить на растущую угрозу со стороны России. Об этом сообщил ресурс Sky News со ссылкой на заявление американского командующего Объединенных сил НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти, передает УНН.
"Это демонстрация наших возможностей ... Мы готовы, и мы учимся, и мы будем защищать Атлантику (от Москвы - ред.)", - отметил генерал, отвечая на вопрос, какой сигнал должен послать Москве американский авианосец USS Harry S. Truman, что впервые с 1987 года войдет в Норвежское море.
Издание отмечает, что USS Harry S Truman идет через Северное море и после визита в Портсмут на прошлой неделе готовится вступить в крупнейшие военные учения НАТО с конца "холодной войны".
"Россия намерена увеличить свое присутствие, а также модернизирует свою силу, и это не будет неожиданным, но это то, на что нам нужно обратить внимание", - добавил Скапарротти.
По его словам, войскам НАТО надо продолжать наращивать возможности и тренироваться так, чтобы оставаться доминирующими по боевым возможностям.
"Сила заключается в том, как мы сдерживаем конфликты", - подчеркнул он.
Как отметили в издании, вооруженный 49 быстрыми реактивными самолетами и сопровождаемый еще девятью американскими военными кораблями USS Truman примет участие в тренировке Trident Juncture, которая начнется 25 октября в Норвегии и продлится до 7 ноября. К учениям будет привлечено около 50 тыс. военнослужащих из всех 29 членов альянса НАТО, а также из Финляндии и Швеции.
Напомним, в начале октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс выступает за диалог и сближение с Россией, поскольку не хочет новой "холодной войны" и гонки вооружений.