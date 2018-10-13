НАТО в Європі готується захищати Атлантику від Москви

"Це демонстрація наших можливостей... Ми готові, і ми навчаємося, і ми будемо захищати Атлантику (від Москви – ред.)", - зазначив генерал, відповідаючи на запитання, який сигнал повинен надіслати Москві американський авіаносець USS Harry S. Truman, що вперше з 1987 року увійде до Норвезького моря.

Видання зазначає, що USS Harry S Truman йде через Північне море і після візиту в Портсмут минулого тижня готується вступити до найбільших військових навчань НАТО з кінця "холодної війни".

"Росія має намір збільшити свою присутність, а також модернізує свою силу, і це не буде несподіваним, але це те, на що нам потрібно звернути увагу", - додав Скапарротті.

За його словам, військам НАТО треба продовжувати нарощувати можливості і тренуватися так, щоб залишатися домінуючими по бойових можливостях.

"Сила полягає в тому, як ми стримуємо конфлікти", - підкреслив він.

Як зазначили у виданні, озброєний 49 швидкими реактивними літаками та супроводжуваний ще дев'ятьма американськими військовими кораблями USS Truman візьме участь у тренуванні Trident Juncture, яке розпочнеться 25 жовтня в Норвегії і триватиме до 7 листопада. До навчаннь буде залучено близько 50 000 військовослужбовців з усіх 29 членів альянсу НАТО, а також з Фінляндії та Швеції.

Нагадаємо, на початку жовтня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс виступає за діалог і зближення з Росією, оскільки не хоче нової "холодної війни" і гонки озброєнь.