НАТО продолжит придерживаться политики открытых дверей

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"Мы по-прежнему привержены основополагающим принципам, лежащим в основе европейской и глобальной безопасности, в том числе тому, что каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы безопасности, свободные от вмешательства извне. Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО в соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора", - сказано в заявлении.

Напомним

Накануне Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня завтрашнего саммита лидеров Альянса, однако они обсудят усиление поддержки страны.