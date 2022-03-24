НАТО продолжит придерживаться политики открытых дверей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Организация Североатлантического договора продолжит придерживаться политики открытых дверей. Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита 24 марта, пишет УНН.
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"Мы по-прежнему привержены основополагающим принципам, лежащим в основе европейской и глобальной безопасности, в том числе тому, что каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы безопасности, свободные от вмешательства извне. Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО в соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора", - сказано в заявлении.
Напомним
Накануне Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня завтрашнего саммита лидеров Альянса, однако они обсудят усиление поддержки страны.