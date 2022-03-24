НАТО продовжуватиме дотримуватися політики відкритих дверей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Організація Північноатлантичного договору продовжить дотримуватися політики відкритих дверей. Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту 24 березня, пише УНН.
Цитата
"Ми, як і раніше, віддані основоположним принципам, що лежать в основі європейської та глобальної безпеки, в тому числі тому, що кожна країна має право вибирати свої власні механізми безпеки, вільні від втручання ззовні. Ми підтверджуємо нашу прихильність політиці відкритих дверей НАТО відповідно до статті 10 Вашингтонського договору", - сказано в заяві.
Нагадаємо
Напередодні Столтенберг заявив, що членство України в НАТО не стоїть на порядку денному завтрашнього саміту лідерів Альянсу, проте вони обговорять посилення підтримки країни.