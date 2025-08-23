НАТО поставило Украине военной помощи на $50 млрд в 2024 году - глава Военного комитета

$41.220.00
Эксклюзив
07:20 • 12749 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
06:14 • 13018 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 14919 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 10729 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 31455 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 29074 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 24722 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 24862 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24462 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13705 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Архив

В боях за Украину погиб мастер спорта международного класса Алексей Хабаров23 августа, 00:49 • 11785 просмотра
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов23 августа, 01:21 • 15927 просмотра
ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине 23 августа, 01:51 • 12714 просмотра
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев23 августа, 03:12 • 12912 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto06:00 • 12812 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
07:20 • 12749 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto06:00 • 12884 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 14919 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 21947 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 31455 просмотра
УНН Lite
НАТО поставило Украине военной помощи на $50 млрд в 2024 году - глава Военного комитета

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Страны НАТО предоставили 99% военной помощи, объем которой в 2024 году достиг 50 миллиардов долларов. Прогноз на конец 2025 года оптимистичен, ожидается достижение уровня предыдущего года.

НАТО поставило Украине военной помощи на $50 млрд в 2024 году - глава Военного комитета

НАТО поставило Украине военной помощи на 50 миллиардов долларов в 2024 году. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью Corriere della Sera, передает УНН.

Страны НАТО предоставили 99% всей военной помощи. В 2024 году ее объем достиг 50 миллиардов долларов. По состоянию на 1 января 2025 года мы уже достигли 33 миллиардов долларов, но к концу года мы будем на уровне предыдущей цифры; прогнозы очень оптимистичны

- заявил Каво Драгоне.

НАТО планирует увеличивать военную помощь Украине - глава Военного комитета23.08.25, 10:15 • 2748 просмотров

Юлия Шрамко

