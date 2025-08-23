НАТО поставило Украине военной помощи на $50 млрд в 2024 году - глава Военного комитета
Киев • УНН
Страны НАТО предоставили 99% военной помощи, объем которой в 2024 году достиг 50 миллиардов долларов. Прогноз на конец 2025 года оптимистичен, ожидается достижение уровня предыдущего года.
НАТО поставило Украине военной помощи на 50 миллиардов долларов в 2024 году. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью Corriere della Sera, передает УНН.
Страны НАТО предоставили 99% всей военной помощи. В 2024 году ее объем достиг 50 миллиардов долларов. По состоянию на 1 января 2025 года мы уже достигли 33 миллиардов долларов, но к концу года мы будем на уровне предыдущей цифры; прогнозы очень оптимистичны
